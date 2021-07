Hochwasser in Westdeutschland Einsatzkräfte aus Schwäbisch Gmünd zeichnen Bild des Schreckens

Viel Zeit zum Ausruhen hatten die Feuerwehrleute dabei nicht. So ging es am Dienstagmorgen gleich um 10.30 Uhr wieder los – eineinhalb Stunden früher als geplant. Die Helfer aus Gmünd wurden in vier Einsatzabschnitte eingeteilt und in Dörfer geschickt, die es besonders schlimm erwischt hatte. „Den Kräften vor Ort bot sich ein Bild des Schreckens“, erzählt ein sichtlich mitgenommener Sprecher der Gmünder Feuerwehr – eingestürzte Brücken, zerstörte Straßen und Häuser, manche Ortschaften seien komplett ausgelöscht worden.