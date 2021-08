Hochwasser Flutkatastrophe: Andrang auf Wiederaufbau-Hilfen erwartet

Erfahrung in den ostdeutschen Bundesländern

Nach der Hochwasserkatastrophe profitiert Nordrhein-Westfalen nach Auffassung von Laschet von der Erfahrung in den ostdeutschen Bundesländern. "Vieles beim Wiederaufbau im Osten ist sehr gelungen und so wollen wir auch jetzt im Westen die Städte und Dörfer wieder aufbauen", sagte er in der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Bauministerin, in der der NRW-Landesbeauftragte für den Wiederaufbau vorgestellt wurde. Fritz Jaeckel habe bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 in Sachsen in zentraler leitender Position gewirkt.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-992819/2