Hochwasser Ahrtal kämpft noch lange mit tödlicher Flut

Tausende Flutopfer pferchen sich noch bei Verwandten, Freunden und in Ferienwohnungen zusammen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärt: "In vielen Kommunen werden Tiny Houses (Minihäuser) bereitgestellt. Als allerletzte Möglichkeit werden ausreichend Notunterkünfte bereitgehalten." Auch Kinder mancher zerstörter Schulen müssen sich, wenn nicht gerade wie jetzt Ferien sind, in Container zwängen.

Lange Lieferfristen oft Problem

Dreyer betont: "Aktuell hat natürlich die Winterversorgung weiterhin oberste Priorität." Eine neue Erdgashochdruckleitung beispielsweise sei in einer Rekordzeit von nur 100 Tagen durch das untere Ahrtal gebaut worden. In den Dörfern flussaufwärts wird auch viel auf provisorische Heizlösungen gesetzt. Ein Problem sind teils mehrmonatige Lieferfristen für neue Heizungen wegen des internationalen Chipmangels. Der Obermeister der Innung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Kreis Ahrweiler, Frank Wershofen, hat nach eigenen Worten auch schon "Kunden, die frieren", gehabt.

Mittagessen im Freien für Flutopfer und Helfer im Weindorf Dernau: Der Winzer Dieter Großgarten sagt: "Ich bin mit zwei Häusern betroffen, mit dem von meinem Schwiegervater und mit meinem." Viele "Flutis" wie er seien lange von der Solidarität der privaten Helfer getragen worden. Doch es brauche auch Geld. Rund 15 Milliarden Euro sollen von einem Notfonds von Bund und Ländern nach Rheinland-Pfalz fließen. Flutopfer sollen meist maximal 80 Prozent ihrer Kosten für den Wiederaufbau von Häusern bekommen. Aber das gehe mit den vorgeschriebenen Gutachten nur sehr langsam, kritisiert Großgarten.

Neue "Wintertreffpunkte" erntstanden

Etliche Kommunen bemühen sich um Begegnungsorte gerade in der dunklen Jahreszeit - die Flut hat auch viele Gaststätten zerstört. Bad Neuenahr-Ahrweiler etwa bietet gegenwärtig acht "Wintertreffpunkte" mit Getränken, Essen und Kultur in Gebäuden, beheizten Zelten und Containern an. Auch viele Geschäfte sind in der Kurstadt geflutet worden. Daher sollen zwei provisorisch errichtete Pop-up-Einkaufszentren den Handel ankurbeln und Begegnungen ermöglichen, voraussichtlich bis lange ins neue Jahr hinein. Im hochwassergeschädigten Kurpark der Kleinstadt freuen sich derzeit wiederum viele kleine und große Schlittschuhläufer über eine Eisbahn.

Das Ahrtal soll anders wieder aufgebaut werden. Dreyer betont: "Viele Projekte und Maßnahmen können Modellcharakter haben." Sie denke etwa an hocheffiziente Kläranlagen, klimaneutrale Wärmeversorgungen und hochwasserdurchlässigere Brücken. Wichtig sei auch ein "überörtliches Hochwasservorsorgekonzept für das gesamte Ahreinzugsgebiet". In sehr hochwassergefährdeten Zonen sollen laut Landesregierung keine neuen Häuser mehr gebaut werden. Ganz ohne Konflikte dürften solche Entscheidungen nicht bleiben. Derweil erklärt auch der CDU-Politiker Gies: "Da wir nach heutigen Standards neu und hochwassersicher aufbauen werden, wird das Ahrtal sich unweigerlich verändern." Es solle aber wieder das Paradies werden, "das es war".