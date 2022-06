Hochschulen Waldbrand trifft auch Wald-Forschungsprojekt

Fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Ob die Temperaturen am Tag des Brandausbruchs für eine Selbstentzündung von in den Böden lagernder Munition ausreichend gewesen seien, sei fraglich. Es bestehe auch die Möglichkeit einer eventuell fahrlässigen Brandstiftung, so der Wissenschaftler. Das Projekt "Pyrophob" selbst habe größere Mengen Munition geborgen. Manche Flächen seien jedoch zu stark belastet. "Auf diesen geriet das Feuer außer Kontrolle", so Ibisch.