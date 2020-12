Hochfilzen-Weltcup Biathletin Preuß Sprint-Dritte

Arnd Peiffer ist aus privaten Gründen vom Weltcup in Hochfilzen abgereist. Das teilte ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes (DSV) kurz vor dem Start des Sprintrennens der Männer in Tirol mit. Ob der 33-Jährige am Sonntag in der Staffel wieder dabei sein wird, werde sich am Samstag entscheiden, hieß es. Beim Weltcup im finnischen Kontiolathi war Peiffer im zweiten Saison-Sprint Zweiter geworden.

