Hochbegabung "Stolz und glücklich": Zwölfjähriger Abiturient vor Studium

Nur zwei Jahre in der Grundschule

Der freundliche Junge dürfte der bundesweit jüngste Abiturient sein - und demnächst wohl auch der jüngste Student in Deutschland. Jedenfalls sind hierzulande keine Fälle von noch jüngeren Kindern mit Abitur oder in regulären Studienfächern bekannt. Ruben scheint das weder zu Kopf zu steigen noch unheimlich zu sein. "Ich bin stolz und glücklich, dass ich mein Abi habe und freue mich auf das Neue, das jetzt kommt." Mit fünf fing er in der Grundschule an, die er in zwei Jahren durchlief.