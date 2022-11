Hochbegabter Schüler in Prevorst Er schreibt Kurzgeschichten und streicht das Treppenhaus

Hohes sprachliches Potenzial

Am FSG will man den vielfältigen Fähigkeiten besonders begabter junger Menschen „einen geeigneten Lern- und Lebensraum eröffnen, in dem diese ihre Talente entdecken und entfalten können“. Bei Moritz war der Türöffner sein „außergewöhnliches sprachliches Potenzial“, wie es die Mentorin ausdrückt. Sie war es auch, die den Anstoß für das schmale, auffallend liebevoll gestaltete Büchlein gegeben hat, das mittlerweile im Verlag junger Autoren publiziert wurde. Für Scholz ist wichtig, „dass Lehrer nicht in erster Linie darauf schauen, was die Schüler nicht so gut können, sondern wo deren spezielle Talente liegen“. Diese gelte es zu unterstützen. Dass sich die beiden zudem als „Dream-Team“ verstehen, dürfte ein weiterer glücklicher Umstand sein, um Moritz in seinen Fähigkeiten voranzubringen.