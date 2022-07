Hoch Iosif Hochsommerliches Wetter in weiten Teilen Deutschlands

Wo bleibt es frischer?

Lediglich an den Küsten wird es den Prognosen zufolge nicht ganz so warm. Dort werden beispielsweise am Mittwoch nur 19 bis 24 Grad erwartet. Am Donnerstag kann es vor allem an den Küsten sowie in den westlichen, zentralen und östlichen Mittelgebirgen auch einzelne kurze Schauer geben.