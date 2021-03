Hitzige Debatte bei Markus Lanz Jörg Meuthen in der Mangel – Cem Özdemir knöpft sich den AfD-Chef vor

Doch im Moment sieht es so aus, als habe die 2013 von Rechten, Rechtskonservativen und Wirtschaftsliberalen gegründete Partei ihren Zenit überschritten. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am vergangenen Sonntag entschieden sich 9,7 Prozent der Wähler für die AfD, ein Minus von 5,4 Prozentpunkten. In Rheinland-Pfalz fiel der Verlust kaum geringer aus. Unruhig war es in der Partei aber schon vorher: Erst kürzlich wurde die AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.