Historisches Marbach Ein Freibad im Neckar

Schimmvereine und Elektrizitätswerk mahnen

1909 wurde ein Schwimmfest geplant, um auf die Gefahr des Ertrinkens hinzuweisen. „Das Bestreben der deutschen Schwimmvereine ist, das Schwimmen auch in kleinen Städten und Dörfern mit der Zeit obligatorisch, gerade wie das Turnen, einzuführen“, so der Stuttgarter Schwimm-Verein „Delphin“. Das Städtische Elektrizitätswerk wies zudem darauf hin, „dass Schwimmer in den Unterkanal des Werks geschwommen sind, was wegen eventueller rascher Ziehung der Fallen ausserordentlich gefährlich ist“. Auch wurde kritisiert, dass „die Badenden glauben die ganze Insel willkürlich benutzen zu dürfen“. Aus Sittlichkeitsgründen solle niemand sich in unbekleidetem Zustand über die Grenzen des Badeplatzes hinausbegeben.