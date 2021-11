Historische Daimler-Lkw Der Tausendfüßler zieht um

Die historische Sammlung umfasst 130 Nutzfahrzeuge sowie Aggregate, Teile und Zubehör. Das Archiv war auf einer Länge von über 2000 Regal-Metern auf mehreren Ebenen verteilt. Dazu gehören auch 2600 Filmrollen und 600 Magnetbänder mit über 1000 Stunden an Bewegtbild. Die historischen Nutzfahrzeuge werden künftig an den Standorten ausgestellt, das Archiv wird in Wörth aufbewahrt. Sven Gräble, Chef des weltweiten Produktionsnetzwerkes der Lkw-Sparte, sagte bei Entgegennahme der Stücke in Wörth: „Auch wenn Daimler Truck seine eigenen Wege geht – wir teilen mit den Pkw-und Lieferwagenkollegen eine gemeinsame Geschichte voller Pioniergeist, Ideenreichtum und Mut zu neuen Ideen.“ Das Mercedes-Benz-Museum in Untertürkheim bleibt der Anlaufpunkt, wo historische Busse und Lastwagen ausgestellt werden.