Hiss auf Jubiläumstour in Marbach 25 Jahre Erfolgsgeschichte

In typisch beißender Hiss-Manier kündigt die Stimme aus dem Off die Musiker an, die verantwortlich für den ekstatischen Sound und die geistreichen, frechen Texte sind und die am Sonntagabend auf die Bühne der Stadthalle treten. Sie erinnert an den Zeitpunkt, als sich „fünf Teufelskerle zusammengetan haben“, und verweist darauf, dass wir sie heute, „in einer Zeit, in der Angst und Chaos die Welt regieren, dringender brauchen als je zuvor“.