Hirschbraten to go Bei vielen Erdmannhäusern bleibt die Küche kalt

Eher an eine geordnete Baustelle als an einen Saal erinnerte am Sonntagmittag das Vereinsheim, das mit rot-weißen Absperrbändern klare Wege vorgab. Alles klappte wie am Schnürchen und unaufgeregt konnte die Abholung der wohlduftenden Portionen über die Bühne gehen. Um das zu gewährleisten, hatte die Vereinsspitze vorab viele Regelungen zu lesen und schließlich umzusetzen. Mit Erfolg: Charlotte Ruoff etwa schätzte die Situation vor Ort als „toll geregelt“ ein und transportierte im Korb gleich drei Portionen Hirschkalbsbraten und Spätzle nach Hause. Birne mit Preiselbeeren gab’s obendrein im Becher. „Hoffentlich bleibt von allem noch was übrig – für morgen“, meinte die Erdmannhäuserin schmunzelnd. Eberhard Lillich dachte dagegen an den kalorienbewussten Verzehr und holte innerhalb seines vorgegebenen Zeitfensters „zwei halbe Portionen“ von dem Wildgericht ab. Die Staffelung in feste Abhol-Zeiten sollte den Schutz der Besucher noch einmal erhöhen: „So können wir das Ganze gezielt steuern“, erklärte Vereinsvorsitzender Schwab, der die Gelegenheit zur Generalprobe schon beim „Herbstessen“ im September hatte.