Hiphop auf dem Kulturwasen Meister des Hupkonzerts

Witze über die „Bonzis“

Aber Sido, der Nachdenkliche, versteht sich gut mit Sido, dem Bissigen, Versauten, Boshaften. Manchmal, nicht selten, hält er kurz inne, sagt „Der Onkel muss mal frische Luft einatmen“ und zündet sich etwas an, vermutlich eine Zigarette. Dann, etwas heiser für Sekunden: „Mal ehrlich – wer von euch ist heute hier wegen mir?“ – großes Hupkonzert. „Und wer von euch ist hier, weil er einfach mal wieder raus wollte? David Guetta wär zwar besser gewesen, aber Sido ist auch okay, Hauptsache raus?“ – ganz kleines Hupkonzert. „Versteh ich“, sagt Sido. „ich wär sogar zu Oliver Pocher gegangen, so langweilig ist mir zu Hause!“

Ein Vegankoch, Verschwörungstheoretiker und die Boulevardpresse bekommen von Sido nebenher eingeschenkt: „Man hört aus jeder Ecke irgendwas zu Corona“, sagt er. „Am Ende des Tages ist das alles Spekulation, wir wissen gar nix. Also, tut mir einen Gefallen: Glaubt an was ihr wollt – aber hört nicht auf Attila Hildmann!“

Sido ist sich sicher: In vielen Jahren, sagt er, werde man noch sprechen über die Zeit, in der alle zu Hause bleiben mussten, bis „ein paar findige Wissenschaftsrapper“ die Autokinokonzerte erfanden. Er tut so, als wolle er gehen, nachdem er „Astronaut“ gesungen hat, aber er bleibt. Er tut so, als wollte er ein gewisses Lied nicht spielen („Ich spiele das nur noch für richtig perverse Schweine“), aber dann fällt ihm ein, dass er in Stuttgart ist, und er besinnt sich. Er witzelt kräftig über die „Schrottis“ und die „Bonzis“, die dünnen und die dicken Autos vor ihm – er geht schließlich doch, nach 25 Songs, einer erstaunlichen Corona-Show, und der Wasen leuchtet für ihn.