Neues Album Kanye West: "Donda 2" nur auf eigenem Player verfügbar

Der Musiker hatte Ende Januar angekündigt, dass "Donda 2" am 22. Februar erscheinen soll. Das Album ist wie sein Vorgänger nach Wests Mutter benannt. Grund für die Entscheidung, sein neues Album nicht auf anderen Plattformen anzubieten, sei, dass ein zu geringer Anteil der Einnahmen durch die Musik an die Künstler selbst ginge, so West.