Hinweise auf Doping Nach Razzia: Team Arkéa-Samsic bestätigt Anhörungen

Am Tag der Königsetappe der 107. Frankreich-Rundfahrt zum Col de la Loze am 16. September waren im Teamhotel in der Nähe des Wintersportorts Méribel laut Medien Hinweise auf Doping entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Marseille ermittelt wegen des Verdachts "der Verabreichung und Verschreibung einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode an einen Sportler ohne medizinische Begründung".