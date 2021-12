Hinrundenbilanz des VfB Stuttgart Die Top- und Flopwerte des VfB

Zweikämpfe 52,1 Prozent seiner direkten Duelle hat der VfB im Hinrunden-Schnitt für sich entscheiden können. Hier ist nur der FC Bayern München besser (53 Prozent)

Paraden 69 Torhüterparaden zählten die Statistiker bei Florian Müller und Fabian Bredlow. Der drittbeste Wert hinter dem VfL Bochum und Bayer Leverkusen. Was wiederum zeigt, dass der VfB ziemlich viel auf sein Tor bekommt.

Crunchtime Nur drei Treffer gelangen in der sogenannten Crunchtime, also der entscheidenden Phase des Spiels zwischen der 76. und 90. Minute. Dazu ein Treffer in der Nachspielzeit. Ein eher schwacher Wert, vor allem im Vergleich zur Vorsaison. Damals waren die Weiß-Roten in der ganzen Saison 18-mal ab der 76. zur Stelle.

Späte Gegentore Andererseits präsentiert sich die Mannschaft in der Schlussphase anfällig für Gegentore – wie zuletzt in Köln. Schon siebenmal mussten die Torhüter in der Schlussviertelstunde hinter sich greifen. Nur Greuther Fürth, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach kassierten mehr späte Gegentreffer.