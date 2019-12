Hinrunden-Abschluss für SG Schozach-Bottwartal Die zweitbeste Abwehr der Liga wartet

Tobias Klisch hat in seiner Trainertätigkeit schon zahlreiche Handballspiele von der Seitenlinie aus verfolgt. Insofern ist es bemerkenswert, wie er das 27:28 am vergangenen Wochenende gegen den VfL Waiblingen einordnet: „Eine so unglückliche Niederlage habe ich als Coach noch nie erlebt“, erklärt er. Drei Minuten vor Schluss hatte seine Mannschaft nach einer mitreißenden Aufholjagd mit 27:25 geführt, um dann am Ende nach einem Gegentor 30 Sekunden vor Schluss doch noch mit leeren Händen dazustehen. „Die Partie mussten wir ein bisschen länger als üblich aufarbeiten“, räumt Klisch ein. Doch überraschenderweise stand am Ende ein positives Fazit: „Wir haben beschlossen, dass wir uns diese zwei Punkte jetzt in Remshalden holen“, sagt der SG-Coach.