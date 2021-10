Himmelsschauspiel in Deutschland Sternschnuppenstrom leuchtet im November auf

Vollmond wird am 19. um 9.57 Uhr im Sternbild Stier erreicht. Am 21. schließlich passiert der Mond mit 406 280 Kilometer Distanz seinen erdfernsten Bahnpunkt.

Die Sonne sinkt im Tierkreis immer tiefer

Die Kassiopeia, das berühmte Himmels-W, steht hoch über unseren Köpfen zur abendlichen Beobachtungsstunde gegen 22 Uhr. Hoch im Süden sind die typischen Herbststernbilder wie das Pegasus-Quadrat, die Andromeda, das unscheinbare Bild der Fische und der Widder zu sehen. Im Nordosten erkennt man den Perseus. Im Osten kündigt sich der Winter durch eine Reihe heller Sterne an: Kapella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Beteigeuze und Rigel im Orion, Kastor und Pollux in den Zwillingen. Ebenfalls fast im Zenit wie die Kassiopeia nimmt der Kepheus seinen Platz ein. Nur lichtschwache Sterne markieren ihn. König Kepheus ist der Gemahl der eitlen Königin Kassiopeia.

Im Kepheus steht der berühmte Stern Delta Cepheï. Er ist der Prototyp der Klasse der Cepheïden-Stern, die ihre Helligkeit periodisch durch Pulsieren ändern. Die Astronomin Henrietta Swan Leavitt vom Harvard-College-Observatory in Cambridge (Massachusetts, USA) untersuchte mit unermüdlichem Fleiß Tausende solcher Cepheïden-Sterne und entdeckte dabei, dass aus ihren Blinkperioden die wahre Leuchtkraft der Sterne ermittelt werden kann. Aus der Differenz zwischen beobachteter scheinbarer Helligkeit und der wirklichen Leuchtkraft folgerte sie die Entfernung der Sterne. Auf diese Weise gelang es, selbst von fernen Milchstraßensystemen ihre Entfernungen zu bestimmen. Delta-Cepheïden-Sterne gelten als Meilensteine des Kosmos. Henrietta Leavitt, die schon in jungen Jahren völlig taub wurde, stieß damit das Tor in die Tiefen des Universums auf.

Die Sonne sinkt im Tierkreis immer tiefer. Sie wandert durch das Sternbild Waage und wechselt am 23. November vormittags in das Sternbild Skorpion, in dem sie nur eine Woche verbleibt. Einen Tag vorher, am 22. tritt sie in den frühen Morgenstunden in das Tierkreiszeichen Schütze. Schon am 29. verlässt sie um Mitternacht wieder das Sternbild Skorpion und überschreitet die Grenze zum Schlangenträger. Die Tageslänge verkürzt sich in 50 Grad Nord um eine Stunde und zwanzig Minuten, die Mittagshöhe nimmt um sieben Grad ab.