Hilfsangebot in Marbach Diakonie rechnet mit mehr Schuldnern

Im Idealfall sitzt ein Schuldner wenig später Willi Kemmler oder Angelika Rosenbohm gegenüber. Beide wollen Überschuldeten helfen, Ordnung in ihre Finanzen zu bringen und eine Perspektive zu entwickeln. „Oft verstehen die Betroffenen nicht die Bescheide von Versicherungen oder Inkassobüros“, weiß der 65-jährige Kemmler, der als Bankkaufmann und Betriebswirt ebenso vom Fach ist wie Angelika Rosenbohm. Die 64-Jährige aus Erdmannhausen kennt sich als Filialberaterin im Bankenwesen gut aus. Jetzt möchte die Rentnerin ihre Erfahrungen zum Wohl anderer einbringen. „Die Scham, überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist hoch“, sagt sie und hat damit vor allem Ältere im Blick. Das Menschliche steht bei der Schuldnerbegleitung im Vordergrund. Kemmler, als Christ in der evangelischen Kirchengemeinde aktiv, berät seit einem Jahr ehrenamtlich Schuldner. „Wir hören zuerst einmal zu“, sagt er, dann könne man im zweiten Schritt klären, wo es am meisten klemmt. „Oft gibt es mehrere Probleme.“ Bei allen Klienten gehe es darum, die Existenz zu sichern. Das Wasser steht den Überschuldeten insbesondere dann bis zum Hals, wenn der Energieversorger den Strom abstellen oder der Vermieter ihnen kündigen will.