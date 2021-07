Hilfsaktion im Ahrtal Einheimische sind „unendlich dankbar“

So wurde kurzerhand gearbeitet, wo gerade helfende Hände benötigt wurden. Unter anderem befreiten sie ein Wohnhaus von Schlamm. „Als dann der Eigentümer kam, dachte er, sein Sohn würde mich kennen. Ich kannte dort aber niemanden. Als er das hörte, schossen ihm vor Dankbarkeit die Tränen in die Augen.“ Sowieso seien die Menschen überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Dass Menschen aus der Region Stuttgart kämen, könnten sie kaum fassen. „Sie wissen ja auch nicht, was seit Tagen im Fernsehen berichtet wird“, macht Tina Siber deutlich. Aus „unendlichem Dank“ gab es Weinflaschen, ist das Ahrtal doch für seinen Roten bekannt. „Die Flaschen waren verschlammt, aber eben das Einzige, was heil geblieben ist.“