Hilfe wird koordiniert Plattform fürs Ehrenamt im Bottwartal

Darauf haben private Initiativen, Vereine und Einrichtungen die Möglichkeit, einzutragen, inwieweit sie Unterstützung benötigen – per Zeitspende oder per Sachspende. Nicht aber per Geldspende. Die Webseite zeigt Interessierten also unter anderem eine Liste an Aktivitäten an, bei denen man ehrenamtlich mitwirken kann. Ob einmalig oder regelmäßig. Eingetragen wurden bereits beispielsweise Gesuche für einen Fahrdienst, einen Hundetrainer, einen Helfer im Technikteam, einen Sport-Jugendtrainer, einen Mitarbeiter in einer Demenzgruppe oder auch zum Magnetangeln – die ganze Bandbreite also. Es genüge auch schon im Kleinen, wenn jemand Müllsäcke und Greifzangen zuhause hat und einen Aufruf starten will, wer mit ihm die Umgebung säubern möchte, erläutern die beiden. Wird ein Interessierter fündig, kann er direkt auf das Gesuch antworten. Die Webseite dient also als Netzwerk und Vermittlungsstelle.