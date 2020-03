Hilfe in der Corona-Krise Vergesst die Künstler nicht: Petition eingerichtet

Sängerin und Gesangspädagogin Sarah Neumann sieht ihre Auftragslage derzeit als großen Scherbenhaufen: „Konzerte und andere Aufträge, alles wurde abgesagt.“ Doch auch die Marbacherin will sich davon nicht in die Knie zwingen lassen. Sie hofft einerseits auf einen Fonds, der ja angedacht sei und den es „hoffentlich geben wird“. Andererseits zeigt auch sie sich offen für Neues: Nicht nur, weil sie sich in der Nachbarschaftshilfe engagiert. Mithilfe von Skype bietet auch sie Gesangsunterricht für die kommende Zeit an, „weil face to face ja untersagt ist“.

Fasziniert ist Neumann von der Tatsache, dass sich das gesellschaftliche Leben derzeit komplett verlangsamt. Die viele Zeit, die den meisten nun geschenkt werde, betrachtet sie – trotz des wirtschaftlichen Desasters – auch als kostbares Geschenk. Und als Möglichkeit, die Weichen neu zu stellen. Sich Gedanken darüber machen, was einem wertvoll erscheint, ist eine davon. Vielleicht, so hofft sie, würden viele Zeitgenossen erkennen, „dass Kunst eben eine Wertigkeit verkörpert, die auch einen monetären Gegenwert haben muss“. Jetzt könne man feststellen, „wie sehr mir etwas fehlt“. Dass momentan das Miteinander auch ohne körperlichen Kontakt so hoch im Kurs stehe, freut die Sängerin, die auch einen Chor leitet, persönlich besonders. „Es ist wundervoll, wenn man miteinander trotzdem in Verbindung steht.“