Hilfe für Ukrainer Geflüchtete finden Anlaufpunkt

Der Arbeitskreis Asyl ist bereit auch den Vertriebenen zu helfen

Noch keine Hilfestellung für Ukrainer gibt in Murr der Arbeitskreis Asyl. „Wir haben bisher keine Anfragen bekommen und deshalb keinen näheren Kontakt“, sagt Hannelore Lehmann, Sprecherin des Arbeitskreises. Sollte es Anfragen geben, werde man die Menschen unterstützen. „Wir machen da keine Unterschiede – für uns sind Vertriebene auch Hilfsbedürftige.“ Der Arbeitskreis mit derzeit zwölf aktiven Mitgliedern besorge grundlegende Haushaltsmittel wie Töpfe, Handtücher und Bettwäsche. Zudem werde Hilfe bei Arztbesuchen oder Behördengängen geleistet. „Wir wollen das Miteinander fördern und schlichten Konflikte, wenn sie im Umfeld der Ratsuchenden auftreten.“

Die Stadt Steinheim hat einen Antrag für einen Integrationskurs gestellt

Die Schiller-Volkshochschule im Kreis Ludwigsburg bietet Integrationskurse fortlaufend unter anderem in Marbach, Bietigheim-Bissingen und Ditzingen an – sowie in anfragenden Städten und Gemeinden. So habe jetzt die Stadt Steinheim etwa einen Antrag gestellt, teilt Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamtes (LRA) Ludwigsburg, mit. Es gebe keine speziellen Integrationskurse für Geflüchtete aus der Ukraine. Neu sei aber, dass das Antragsverfahren für Menschen aus der Ukraine stark vereinfacht und beschleunigt wurde.

Landratsamt: Es gibt genügend Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien

Ein Engpass bei Unterrichtsmaterialien liege derzeit nicht vor, berichtet LRA-Sprecher Andreas Fritz. Der Russland-Ukraine-Krieg habe den Bedarf an Lehrkräften an der Schiller-Volkshochschule erhöht, aber man könne ihn decken. Die Lehrkräfte müssten durch das Bundesamt für Migration zugelassen sein. „Moderner Fremdsprachenunterricht findet prinzipiell in der zu erlernenden Sprache statt“, sagt der Pressesprecher. Das sei bei den Klassen mit unterschiedlichen Nationalitäten auch nicht anders möglich.