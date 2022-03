Hilfe für Ukraine Ins Lamm ziehen Flüchtlinge ein

Der verheerende Krieg in der Ukraine treibt immer mehr Flüchtlinge in den Westen. Ein Teil von ihnen wird demnächst auch im ehemaligen Beherbergungsbereich des Steinheimer Gasthauses Lamm ein Dach über dem Kopf finden. Das kündigte der Bürgermeister Thomas Winterhalter am Dienstag an. „Hier werden wir mit dem Landratsamt zusammen ungefähr 40 Plätze zur Verfügung stellen“, erklärte der Rathauschef. „Das hat das Regierungspräsidium jetzt bestätigt“, sagte er.