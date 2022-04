Hilfe für die Ukraine Die Zahnärztin und ihr Klavier

Plattform für Pianisten

„Ich will, dass die Menschen einfach Freude haben“, sagt die 43-Jährige. Als es in der Pandemie Öffnungen gab, bemühte sie sich, den Bogen zwischen dem virtuell Geschaffenen und der Realität zu schließen. „Durch die Instagram-Plattform weiß ich dass jeder Pianist gerade einen Job sucht“, sagt Elisa Kafritsas. Also organisierte sie Veranstaltungen und bot somit den Pianisten eine reale Plattform und dem Publikum die Möglichkeit, wieder einen Klavierabend genießen zu können. Im vergangenen Juli hatte sie Premiere ihrer Konzertreihe „Pianotaste meets” auf Schloss Solitude in Stuttgart.

„Pianotaste meets” kommt am Samstag, 30. April, aber auch in den Heimatort der Amateur-Pianistin nach Affalterbach – und zwar als Benefizkonzert zugunsten der Ukraine. Über ihre Verbindungen auf Instagram hat Kafritsas auch viele Kontakte zu Pianisten dort und konnte sich so ein Bild von der schrecklichen Situation aus erster Hand machen. Der Eintritt zu dem Konzert in der Alten Kelter ist frei, die Spenden kommen einem Ärzte-Verbund zugute, der vor Ort im Kriegsgebiet hilft. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr. Laurens Patzlaff aus Lübeck spielt klassische Improvisation am Klavier, er gibt Meisterkurse an mehr als 30 Musikhochschulen. Um Reservierungen unter pianotaste7@gmail.com wird gebeten.

