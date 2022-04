Hilfe für deutsche Wirtschaft Bund schnürt neues Ukraine-Krisenpaket

Die Bundesregierung will mit einem neuen Schutzschirm für die Wirtschaft die Folgen des Ukrainekrieges abfedern. Das am Freitag von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gemeinsam vorgestellte Paket greift im wesentlichen auf Instrumente zurück, wie sie auch schon in der Coronakrise genutzt wurden.