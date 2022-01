Hilfe für Bedürftige in Marbach Kostenlose FFP2-Masken im Fokus

Steinheim schöpft aus einem Fundus

Dafür ist es in Steinheim längst Usus, dieses Mundschutz-Modell denjenigen auszuhändigen, die knapp bei Kasse sind. „Wir haben die Masken seit einem Jahr in der Vorhaltung“, sagt Bürgermeister Thomas Winterhalter. Man habe 1000 Exemplare gespendet bekommen, um sie an finanziell Schwächere ausgeben zu können. Die Masken würden in Unterkünften für Geflüchtete und Menschen, die sonst in die Obdachlosigkeit rutschen könnten, verteilt. Außerdem erhalte man den Mundschutz auch bei der Verwaltung auf Nachfrage. Dieses Vorgehen sei auch nicht an die Spende gekoppelt, betont Winterhalter. Sollte der Vorrat erschöpft sein, werde man auf dem kurzen Dienstweg neue Masken anschaffen, erklärt der Bürgermeister. „Wir versuchen hier, unbürokratisch zu helfen“, sagt er. Im Gemeinderat müsste man erst damit aufschlagen, wenn das Ganze größere Dimensionen annehmen würde. „Im Moment ist die Nachfrage aber relativ gering“, stellt der Rathauschef fest.

Land hofft auf den Bund

Auch das Land Baden-Württemberg beteuert, bei der Abgabe von Masken nicht knausrig zu sein. Man habe schon „mehrfach in verschiedenen Aktionen Masken kostenfrei an unterschiedliche Zielgruppen verteilt, unter anderem auch an Pflegeheime, Einrichtungen der Behindertenhilfe und Einrichtungen der Obdach- und Wohnungslosenhilfe“, berichtet Pascal Murmann, Pressesprecher im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration. Gleichwohl würde sich sein Chef Manfred Lucha wünschen, dass der Bund bei der Sache in die Bresche springt. Er appelliert an den Arbeitsminister, solche Coronamehrausgaben über eine Erhöhung der Sozialhilfe abzufedern.

Brief an den Arbeitsminister

Warten

Neben Städten, verschiedenen Verbänden und Parteien treibt auch das Land die Frage um, wie garantiert werden kann, dass Bedürftige an die mittlerweile in vielen Bereichen obligatorischen FFP-2-Masken kommen. Sozialminister Manfred Lucha hat in der Sache am 14. Januar einen Brief an Arbeitsminister Hubertus Heil geschrieben mit der Bitte, einen finanziellen Ausgleich zu leisten.

Argumente

Lucha appelliert an Heil, den „sozialhilferechtlichen Bedarf rasch auf diese Situation anzupassen“. „Möglich wäre dies über eine Einmalzahlung, eine abweichende Regelsatzfestsetzung oder einen Zuschlag für den coronabedingten Mehrbedarf“, erklärt der Sozialminister, der daran erinnert, dass FFP-2-Masken deutlich teurer als medizinische seien. „Es darf aber keine Frage des Geldbeutels sein, ob man sich an vorgeschriebene Maßnahmen halten kann oder nicht“, betont Lucha – der jedoch bis Stand Montagmittag keine Antwort auf sein Schreiben aus Berlin erhalten hatte