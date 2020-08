Hilfe bei Wespen-Nestern Ungebetene Gäste sorgen für Sommerfrust

Marbach/Bottwartal - Ungebetene Besucher sind derzeit im Garten und auf dem Balkon ein alltägliches Ärgernis. Kaum steht das Mittagessen auf dem Tisch oder eine Flasche wird geöffnet, setzt mit Sicherheit auch schon eine Wespe zur Landung an und bedient sich an den Leckereien. Im Gespräch wie in der Selbstwahrnehmung herrscht oft Einigkeit: Dieses Jahr gibt es viel mehr der Insekten als sonst. Einen Eindruck, den die Naturschutzreferentin Lilith Stelzner vom BUND nicht direkt bestätigen kann: „Es liegen uns bisher keine Zahlen vor. Wir befinden uns noch mitten in der Saison.“ Die weise aber Faktoren auf, die der Wespen-Population förderlich sind: „Durch das trockene und milde Frühjahr konnten früher Nester gebaut werden, was größere Staaten begünstigt.“ Vieles habe aber mit der Wahrnehmung zu tun. Die Blütezeit vieler Pflanzen geht jetzt zu Ende. „Die Wespen finden jetzt weniger Nektar und kommen ans Buffet.“ Da viele Menschen durch Corona zuhause bleiben, werden die Tiere aber womöglich auch stärker wahrgenommen als sonst.