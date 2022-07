Hightechanlagen aus Stuttgart Exyte baut mRNA-Zentrum

Exyte, Entwickler und Hersteller von Hightechanlagen, errichtet für den Chemiehersteller Wacker in Halle/Saale ein mRNA-Kompetenzzentrum, teilt das Stuttgarter Traditionsunternehmen mit. Wacker Chemie mit Sitz in München will an diesem Standort künftig unter anderem Wirkstoffe auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) herstellen. Seit es Corona-Impfstoffe gibt, ist das Kürzel einer breiten Öffentlichkeit ein Begriff. Jetzt war der symbolische Spatenstich für das neue Werk.