Hightech Summit 2021 Die drei besten Start-ups aus dem Südwesten

Stuttgart - Endlich wieder auch persönlich traf sich die IT- und Digitalisierungsbranche aus dem Südwesten zu ihrem jährlichen Hightech Summit. Alf Hendryk Wulf, Chef vom Innovationsnetzwerk Bwcon, das das Treffen organisiert, begrüßte die Teilnehmer vor Ort im Hospitalhof und draußen im Land an den Bildschirmen: „Der Hightech Summit erweist sich immer mehr als etablierte Größe im Veranstaltungskalender der Branche Baden-Württembergs und gilt inzwischen als größtes Digitalisierungsevent im Land.“ Noch bis Mittwoch kommen in mehreren Städten im Südwesten Unternehmer, Gründer, Berater und Experten zusammen und tauschen sich zu Themen wie Digitalisierung, IT, Künstlicher Intelligenz vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Klimawandels aus.