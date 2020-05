„heute-Show“ Beliebte Satiresendung geht drei Monate in die Sommerpause

Köln - Elf Jahre alt wird sie Ende des Monats und ist für Millionen inzwischen ein TV-Ritual am Freitag: Die im Corona-Jahr besonders erfolgreiche ZDF-Satiresendung „heute-Show“ geht am 12. Juni in ihre dreimonatige Sommerpause. Das teilte das Zweite Deutsche Fernsehen in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mit. Weiter geht es nach der Sommerpause demnach erst am Freitag, den 11. September.