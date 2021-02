Heute ist Faschingsdienstag Fasnet fast nur im Herzen

Doch komplett untätig war der Verein nicht. „Wir haben aber nichts gemacht, was nicht erlaubt gewesen wäre“, betont Szüsz. „Als am Sonntag, als ja unser Umzug gewesen wäre, aber solch ein Traumwetter war, da haben wir schon die ein oder andere Träne vergossen.“ Zuvor hatte die Schriftführerin die Mitglieder dazu aufgerufen, ihr Videos vom „privaten Fasching“ zuzusenden. „Daraus ist ein ganz toller Film geworden. Da gibt es zum Beispiel Gardemädchen, die durch den Schnee im Garten marschieren. Oder eine läuft im Gardeschritt auf die Stadthalle zu und muss dann feststellen, dass diese geschlossen ist. Ich habe alle meine Plüschtiere aufgereiht und denen die Bonbons geschenkt, die ich sonst an die Kinder verteilt hätte“, berichtet Sibylle Szüsz. Und eine Art Mini-Umzug gab es trotz allem: „Ein paar von uns haben ihre Cabrios rausgeholt und sind auf dem Hof einer Firma einen ,Konvoi’ gefahren. Alles mit Corona-Abstand natürlich. Aber das war schon komisch, wenn man jemanden nur aus der Entfernung begrüßt. In unserer Branche heißt das eigentlich, dass man den nicht leiden kann.“ Doch immerhin sei man so in Kontakt geblieben. „Wir hatten ja schon früh entschieden, dass die Kampagne dieses Jahr ausfällt. Besser gar nichts als etwas Halbes. Jetzt hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder doppelt so schön wird.“