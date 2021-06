Heuschnupfen Diese Pollen fliegen zurzeit durch die Luft

Masken helfen auch gegen Allergien

Neben verschiedenen Medikamenten helfen auch ein paar Tipps gegen Heuschnupfen. Betroffene sollten vor dem Schlafengehen duschen und ihre getragene Kleidung außerhalb des Schlafzimmers aufbewahren. Auch sollte man lieber in den Morgenstunden lüften, da die Pollenbelastung in Großstädten am Abend am höchsten ist.