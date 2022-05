Hessen Feierlicher Abschied von Ministerpräsident Volker Bouffier

Whitney Houston und Frank Sinatra zum Abschied

Das Heeresmusikkorps Kassel wird die musikalische Ehrenbekundung bei der Verabschiedung anstimmen. Bouffier hat sich dafür drei Stücke gewünscht: Das Lied "Die Gedanken sind frei", "One Moment in Time" von Whitney Houston sowie "My Way" von Frank Sinatra. Dazu werden zwei Medleys mit Songs, die für Hessen und für die deutsche Einheit stehen, sowie zwei Märsche gespielt.