Herzversagen Tansanias Präsident John Magufuli ist gestorben

Magufuli, der 2015 an die Macht kam, polarisierte in dem ostafrikanischen Land. Von Befürwortern wurde er unter anderem wegen seines starken und kompromisslosen Führungsstils, großer Infrastruktur-Projekte und Versprechen der Korruptionsbekämpfung unterstützt. Kritiker aber verurteilten seine zunehmenden Beschränkungen von Presse- und Meinungsfreiheit sowie seinen Umgang mit der Corona-Pandemie. Die Menschenrechtsbilanz in Tansania sei unter Magufuli stetig gesunken, urteilte etwa die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW).

Der Politiker wurde am 29. Oktober 1959 im westlichen Chato-Distrikt geboren und wurde zunächst Lehrer, bevor er an der Universität von Daressalam als Chemiker promovierte und dann in die Politik ging.

