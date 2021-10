Herzogin Meghan Wie sich ihr Stil verändert hat, seit sie dem Königshaus den Rücken kehrte

Nach der Geburt von Lilibet Diana nahm sich das Herzogpaar eine Auszeit, vor allem Meghan verzichtete auf öffentliche Auftritte. Doch nun ist die 40-Jährige zurück in der Öffentlichkeit: Im September zierte sie zusammen mit ihrem Mann das Cover des „Time“-Magazins. Titelthema der Ausgabe: Die 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Und auch in Fleisch und Blut war die Herzogin öffentlich wieder zu sehen: Bei einem Wochenende in New York, für das Meghan und Harry anlässlich des Global-Citizen-Konzerts aus Kalifornien an die US-Ostküste gekommen waren.