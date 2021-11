Herzogin Meghan und Prinz Harry Die Sussexes sind zurück auf dem roten Teppich

New York - Ein bisschen muss es sich so angefühlt haben wie eine Reise in die Vergangenheit: Am Mittwochabend besuchten Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, eine Gala zu Ehren von US-amerikanischen Soldaten und Veteranen in New York. In ihrem alten Leben als Vertreter des britischen Königshauses waren die Sussexes oft bei solchen Veranstaltungen.