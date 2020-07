Herzogin Meghan und Prinz Harry Der Kampf um die Deutungshoheit

Konkrete Quellen werden selten genannt

Die „Wahrheit über den ‚Megxit’“, die all diese Bücher für sich beanspruchen – sie ist mit Vorsicht zu genießen. „Bei all diesen Büchern fällt auf, dass kaum Quellen namentlich genannt werden und mit so vielen Konjunktiven und Gerüchten jongliert wird, dass der Leser nicht mehr so ganz einfach zwischen Fiktion und Fakten unterscheiden kann“, findet Michael Begasse, der für RTL auch einen Royal-Podcast betreibt. Im Streit vom Hof gegangene Mitarbeiter, die möglicherweise noch ein Hühnchen mit den Sussex’ zu rupfen haben, sind vermutlich nicht immer die zuverlässigsten Quellen. „Ich bin der Meinung, dass ein Informant, der Behauptungen über Menschen in der Öffentlichkeit aufstellt, auch den Mut haben sollte, sich zu zeigen und sich nicht als anonymer Informant heimlich verdrücken sollte.“

Sehr viel wohlwollender dürfte ein Buch ausfallen, das das Autorenteam Omid Scobie and Carolyn Durand für August angekündigt hat: Für „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family“ erhielten Scobie und Durand Zugang zum „Inner Circle“ der Sussex’. Es heißt, das Paar habe seinen Freunden die Erlaubnis erteilt, mit den Autoren zu sprechen. Ziemlich sicher ist daher, dass das Buch die Geschehnisse rund um dem „Megxit“ so beschreibt, wie sie sich in den Augen von Meghan und Harry dargestellt haben. Mehrfach haben die beiden die britischen Medien für ihren Rückzug verantwortlich gemacht. Meghan und Harry beklagten, die Berichterstattung über die Herzogin sei teilweise „sexistisch und rassistisch“ gewesen. Die Zeitungen weisen das empört zurück. „Da die beiden Autoren mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex gut bekannt sind, fehlt mir bei diesem Werk ein wenig die journalistische Distanz. Das Buch wird Harry und Meghan weder schaden noch wehtun“, ist sich Michael Begasse sicher. „Ganz im Gegenteil.“ Es bereite den Boden für Meghans und Harrys neue Rolle als philanthropisches Celebrity-Paar.