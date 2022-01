Herzogin Kate wird 40 Das größte Kapital der Firma Windsor

In Großbritannien wird Herzogin Kate, die am Sonntag 40 wird, bereits mit Elizabeth Bowes-Lyon verglichen. „Queen Mum“, die Mutter von Queen Elizabeth II. und Frau von King George VI., verzauberte die Welt mit ihrem Anmut – und gewann mit ihrem stählernen Willen und Durchhaltevermögen während des Zweiten Weltkriegs den Respekt ihrer Landsleute. Bowes-Lyon stammte aus niederem schottischen Adel. In der Geschichte des britischen Königshauses sind es oft die Outsider, die sich als Glücksfall für die Monarchie erweisen. Auch der vergangenes Jahr verstorbene Prinz Philip war so einer.