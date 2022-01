Herzogin Kate Was der Fotograf über die Fotosession mit der Herzogin erzählt

Fotografiert hat die Porträts, die künftig in der National Portrait Gallery in London hängen werden, Paolo Roversi. In der italienischen Zeitung „Corriere della sera“ erzählte der Starfotograf jetzt von der Fotosession mit der Herzogin. Im Kensington Palace habe Kate Roversi zum Vorgespräch bei Tee und Keksen empfangen: „Zuerst war die Herzogin besorgt. Jeden Tag wird sie von Fotografen wie mit Maschinengewehren beschossen, aber sie ist es nicht gewohnt zu posieren. Aber ich beruhigte sie: Wenn es einmal angefangen hätte, sei es ganz einfach. Und so war es“, sagte Roversi der Zeitung.