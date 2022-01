Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte 18 bezaubernde Partnerlook-Momente

Meist verströmen Georges, Charlottes und Louis’ Outfits einen charmanten Retro-Charme: Kurze Hosen, Kniestrümpfe, Bubikragen – die Cambridge-Kinder sehen immer ein bisschen so aus, als wären sie gerade aus dem England der 1950er Jahre in die Jetztzeit gebeamt worden. Was uns das sagen soll? Herzogin Kate und Prinz William legen Wert auf Traditionen. Schließlich werden sie irgendwann auf dem britischen Thron sitzen.