Herzogin Kate und Prinz William Verliebte Blicke zum zehnten Hochzeitstag

Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London geheiratet. Inzwischen haben der künftige König und die künftige Königin - William ist Zweiter in der Thronfolge nach seinem Vater Charles - bereits drei Kinder: George, Charlotte und Louis.

Glückwünsche zum Hochzeitsjubiläum kamen unter anderem von der Queen. „Wünsche dem Herzog und der Herzogin von Cambridge alles Gute zum Hochzeitstag“, war auf dem Twitter-Account des Buckingham-Palasts zu lesen.

Im Volksmund wird der zehnte Hochzeitstag Rosenhochzeit genannt. Ob Kate von William heute mit der Königin der Blumen bedacht wird?