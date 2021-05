Herzogin Kate und Prinz William in Schottland Sie fahren in Prinz Philips Land Rover ins Autokino

Edinburgh - Es war eine besondere Geste an ein geliebtes Familienmitglied: Im alten Land Rover von Prinz Philip sind Prinz William und Herzogin Kate am Mittwoch zu einem Autokinoabend in Edinburgh gekommen. Queen Elizabeth II. höchstpersönlich hatte ihrem Enkel den Wagen ihres im April verstorbenen Ehemanns anvertraut. Prinz Philip hatte den Oldtimer von 1966 jahrelang gefahren.