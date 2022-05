Herzogin Kate und Prinz William Im Schneidersitz auf Kinderhöhe

Der Norden Großbritanniens kommt dieser Tage in den Genuss royalen Besuchs: Prinz William und Herzogin Kate sind da. Am Dienstag waren die Cambridges in Manchester, am Mittwoch ging es nach Schottland. In Glasgow schaute das Paar zunächst in einer Grundschule vorbei und traf sich anschließend mit einer Gruppe, die sich um Obdachlose in der Küstenstadt kümmert.