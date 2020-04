Herzogin Kate und Prinz William Die Cambridges skypen mit Grundschülern

London - Was tun, wenn man wegen der Coronavirus-Beschränkungen Menschen nicht persönlich treffen kann? Auch Herzogin Kate und Prinz William behelfen sich dieser Tage mit Computer, Tablet und Telefon. Am Mittwoch postete das Paar auf seinem offiziellen Instagram-Account ein besonderes Oster-Video: Die Cambridges hielten eine Videokonferenz mit Schülern ab, die in die Notbetreuung der Casterton Primary Academy im englischen Burnley gehen, weil ihre Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten.