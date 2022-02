Herzogin Kate und Kronprinzessin Mary Das Gipfeltreffen der royalen Stilikonen

Beide Adelsdamen gelten auch über ihre Heimat hinaus als Stilvorbilder und landen in royalen „Best Dressed“-Listen regelmäßig auf den vorderen Rängen. Beide sind für die Modelabels ihrer Länder ein Sechser im Lotto: Was Kate und Mary tragen, wollen Peggy Peterson und Lotta Lund auch kaufen. In Großbritannien nennt man das stolz den „Kate-Effekt“, in Marys Fall lästerten monarchiekritische Journalisten schon, die Frau von Kronprinz Frederik sei Dänemarks „teuerster Kleiderständer“.