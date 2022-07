Herzogin Kate und der „Polka Dot“ Pünktchen und Kate – eine Liebesgeschichte

Derzeit tauchen die Pünktchen in den Outfits der Herzogin aber geballt auf. Beim Tennisturnier in Wimbledon trug Kate an zwei Tagen „Polka Dot“-Kleider. Beim Pferderennen von Ascot trug sie dunkle Pünktchen auf weißem Grund – ein Look, der viele an ein ganz ähnliches Kleid von Prinzessin Diana erinnerte. All diese Kleider sind von derselben Designerin: Alessandra Rich. Das Label hat augenscheinlich eine große Auswahl an Gepunktetem im Angebot.