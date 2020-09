Herzogin Kate Sie trägt Hose – und ihre Lieblingssneaker

Herzogin Kate trug am Dienstag eine 7/8-Hose in Altrosé, die eigentlich zu einem Anzug gehört. Dieser ist von der Kaufhauskette Marks & Spencer und mit knapp 200 Euro eher ein erschwinglicheres Teil in Kates Kleiderschrank. Die Herzogin trug die smarte Kombi bereits im Frühjahr bei einem ihrer letzten Termine vor dem Corona-Lockdown.