Herzogin Kate Selbst die Fashion-Ikone greift modisch mal daneben

Es gab eine Zeit, etwa drei, vier Jahre ist die her, da kleidete sich die Herzogin von Cambridge oft besonders gediegen und konservativ – und wirkte so manchmal etwas ältlich. Britische Medien lästerten damals, Kate ziehe sich an wie ihre eigene Urgroßmutter. Und einmal griff sie tatsächlich zu einem Kleid, das Prinz Williams 86-jährige Großtante (!) bei Harrys und Meghans Hochzeit getragen hatte. Brav, langweilig, trutschig – dieses Urteil ließen Kate und ihre Stylistin Natasha Archer nicht auf sich sitzen und modernisierten den herzoglichen Look dann behutsam wieder.